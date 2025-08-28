Receita Federal e Ministério Público combatem fraudes no setor de combustível

Com apoio de outros órgãos, como o Ministério Público e a Agência Nacional do Petróleo, a Receita Federal realizou, nesta quinta-feira (28), uma operação contra fraudes no setor de combustíveis. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oito estados. São 350 alvos, entre empresas e pessoas que estão em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Segundo a Receita Federal, cerca de mil postos de combustíveis ligados à organização criminosa em 10 estados movimentaram R$ 52 bilhões de 2020 a 2024.

A investigação alcança várias etapas da cadeia de combustíveis, desde a importação, produção, distribuição e comercialização, até chegar à lavagem de dinheiro via fintechs e fundos de investimento. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional bloqueou R$ 1 bilhão em bens dos suspeitos, que seriam ligados a uma das principais facções do país. Eles são investigados por organização criminosa, sonegação, lavagem de dinheiro, infiltração no sistema financeiro e outras fraudes no setor de combustíveis.



