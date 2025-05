Receita Federal faz leilão de produtos e bens apreendidos

A Receita Federal realizará um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo . Os produtos incluem eletrônicos, eletroeletrônicos e automóveis. A visitação dos lotes está disponível até o dia 26 de maio em várias cidades do estado. O leilão ocorrerá no dia 28 e as informações estão disponíveis no site da Receita Federal.



