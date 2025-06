Receita Federal libera consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal libera a partir das 10h desta segunda-feira (23) a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal. Este lote abrange mais de 6,5 milhões de contribuintes, incluindo aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida e receberão via PIX, além de idosos, pessoas cuja maior fonte de renda é o magistério e pessoas com alguma deficiência física, mental ou doença grave. O pagamento será realizado em 30 de junho.



