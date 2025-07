Receita Federal libera consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal liberou, nesta quinta-feira (24), a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. O pagamento será feito no dia 31 de julho diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte. Para saber se o valor da restituição está disponível, basta acessar o site da Receita Federal ou o aplicativo "Meu Imposto de Renda".



