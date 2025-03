Receita Federal libera nesta semana declaração pré-preenchida do Imposto de Renda

A partir desta semana, a nova modalidade de declaração do Imposto de Renda pré-preenchida estará disponível. No ano passado, quatro em cada dez contribuintes optaram por essa opção e a expectativa da Receita Federal é que esse número aumente para seis em cada dez neste ano. A Receita também solicita que os usuários verifiquem detalhes antes de finalizar a declaração para corrigir possíveis inconsistências.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!