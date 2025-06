Receita Federal paga segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025

A Receita Federal realiza nesta segunda (30) o pagamento do segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Os depósitos terão uma correção de 1%, baseada na taxa Selic, que é a taxa básica de juros. O total a ser depositado é de R$ 11 bilhões, distribuídos para mais de 6,5 milhões contribuintes. Aqueles que não estão incluídos neste lote terão outras três oportunidades para receber. A consulta ao próximo lote ocorrerá no dia 31 de julho.



