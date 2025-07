Receita Federal paga terceiro lote de restituições do imposto de renda

A Receita Federal realiza nesta quinta (31) o pagamento do terceiro lote de restituições do imposto de renda. Serão contemplados mais de 7,2 milhões de contribuintes com um valor total que ultrapassa os R$ 10 bilhões. O lote inclui também restituições residuais referentes a anos anteriores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!