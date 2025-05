Receita Federal vai liberar consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda da história

A Receita Federal vai liberar esta semana a consulta ao primeiro e maior lote de restituição do Imposto de Renda da história. Cerca de 6 milhões e trezentos mil contribuintes devem receber R$ 11 bilhões. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Todo o valor será distribuído para pessoas com prioridade no reembolso. A consulta vai estar disponível a partir das 10 da manhã de sexta-feira (23). Neste primeiro lote, foram priorizados contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e o pix, idosos com mais de 60 anos, portadores de deficiência ou doenças graves e professores, que têm o magistério como principal fonte de renda. O pagamento será no dia 30 de maio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!