Record News é destaque na premiação +Admirados da Imprensa do Agronegócio

A Record News foi destaque na premiação +Admirados da Imprensa do Agronegócio. Aconteceu nesta segunda-feira (23) e consagrou a emissora como a grande vencedora na categoria Veículo Geral. Em sua quinta edição, o prêmio reconhece os profissionais e veículos que mais se destacam na cobertura do agronegócio brasileiro. A repórter Ingrid Alves e a apresentadora Kelly Godoy foram reconhecidas entre os jornalistas mais admirados do setor.



