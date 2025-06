Recurso que contesta condenação de Carla Zambelli é negado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um recurso da defensoria pública da União que contestava a execução imediata da pena da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A defensoria alegava que ainda restavam recursos sobre o caso para serem analisados. Moraes manteve a decisão da primeira turma que determinou a prisão da parlamentar por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela está na Itália e é considerada foragida.



