Rede social de Elon Musk se recusa a cooperar com autoridades em investigação sobre a plataforma

A rede social X, do bilionário Elon Musk se recusou a cooperar com autoridades francesas em uma investigação sobre a plataforma. O Ministério Público de Paris apura se a empresa americana manipula o próprio algoritmo para favorecer um viés político, além de coletar dados dos usuários de forma indevida. A rede social afirmou que não vai liberar aos promotores o acesso ao algoritmo. Declarou ainda que a investigação fere as leis francesas e restringe a liberdade de expressão.



