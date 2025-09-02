Regras mais rígidas para tirar visto para entrar nos EUA passam a valer nesta terça (2)

A partir desta terça-feira (2), brasileiros que desejam viajar para os Estados Unidos enfrentam novas exigências na obtenção do visto. Menores de 14 anos e maiores de 79 agora devem participar obrigatoriamente da entrevista presencial. Essa mudança não se aplica a vistos diplomáticos nem aos vistos de turismo e negócios com curta duração que ainda estejam válidos ou tenham expirado há menos de um ano.

Além disso, especula-se sobre o aumento da taxa para emissão do visto americano, que pode passar de R$ 1.000 para até R$ 2.400. No entanto, essa alteração ainda aguarda confirmação oficial das autoridades competentes.

