Regulação da inteligência artificial no Brasil é discutida no Fórum de Lisboa

A regulação da inteligência artificial no Brasil foi um dos temas discutidos entre representantes dos três poderes, que estão reunidos no Fórum de Lisboa. Na abertura do evento, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que o projeto de lei que vai regulamentar a inteligência artificial no país está em estágio avançado de análise. O texto que está em debate no Congresso pretende estabelecer regras específicas para a proteção de crianças e adolescentes, prevenção de crimes com uso de inteligência artificial, além de tentar implementar o uso consciente das tecnologias digitais. O Fórum de Lisboa tem sido palco de conversas sobre como deve ser o modelo de legislação no Brasil.



