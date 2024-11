Regulamentação da inteligência artificial é debatida em comissão do Senado

O projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil está em tramitação no Senado. O assunto foi discutido com empresários em Brasília (DF). O projeto está em discussão na comissão temporária instalada pelo Senado para discutir o uso da tecnologia no país. Depois de audiências públicas e de debates com especialistas, o relator, senador Eduardo Gomes, do PL, acredita que a proposta deve ser votada até o fim do ano e depois seguir para análise da Câmara dos Deputados.