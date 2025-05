Reino Unido volta a se aproximar da UE por meio de acordo comercial

O Reino Unido fechou um acordo de segurança e comércio com a União Europeia. A medida reaproxima os dois lados depois da separação provocada pelo Brexit, há cinco anos. A aproximação acontece ainda depois da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos e da preocupação de defender o território sem ajuda americana. Para fechar o acordo, os dois lados precisaram fazer concessões. O governo britânico vai manter as fronteiras marinhas abertas para os barcos europeus por 12 anos. Em troca, produtores de alimentos do Reino Unido terão menos burocracia para exportar para outros países do bloco.



