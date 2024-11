Relatório aponta que temperatura subiu mais no Brasil do que a média mundial

Um estudo do Ministério da Ciência e Tecnologia indica que a temperatura média das máximas no Brasil aumentou três graus nos últimos 60 anos. O relatório "Mudança do Clima no Brasil" prevê que se o aumento atingir 2 graus nos próximos 30 anos, haverá impactos na saúde da população e na agricultura, além de um aumento na frequência de desastres naturais.