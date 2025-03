Relatório da ONU aponta que 2024 foi período mais quente em 175 anos

A ONU divulgou que 2024 foi o ano mais quente da Terra nos últimos 175 anos. A temperatura superou em 1,5ºC a média do período pré-industrial, entre 1850 e 1900. Os níveis recordes de gases do efeito estufa contribuíram para esse aumento das temperaturas, resultando em impactos diretos no planeta, como enchentes e incêndios florestais.



