Relatório da PF aponta indícios de plano de fuga de Jair Bolsonaro para a Argentina

O relatório final da Polícia Federal também apontou indícios de um suposto plano de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto foi encontrado no celular de Bolsonaro, salvo como "Carta Jair Messias Bolsonaro", em 10 de fevereiro de 2024, dois dias após a operação Tempus Veritatis, realizada para investigar a suposta organização criminosa que teria tentado um golpe de estado. O arquivo de 33 páginas, endereçado ao presidente da Argentina, Javier Milei, trata de um pedido de asilo ao país vizinho, fundamentado em alegada perseguição política. A PF concluiu que tais elementos indicam que Bolsonaro tinha em mãos instrumentos para deixar o território nacional e evitar o cumprimento da lei penal. O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro explicar o suposto plano de fuga.



