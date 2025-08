Representantes de 25 países solicitam mudança da sede da COP30

Representantes de 25 países que participarão da CO-P30 solicitaram ao governo a mudança da sede do evento, atualmente prevista para Belém. O grupo assinou um documento sugerindo a troca de cidade caso não sejam resolvidos os altos preços das hospedagens na capital do Pará. Desde o início do ano, problemas de logística têm afetado os preparativos para a cúpula marcada para novembro.



