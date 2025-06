Representantes dos EUA e China chegam a um acordo sobre comércio entre ambos os países

Representantes comerciais dos Estados Unidos e da China anunciaram que chegaram a um acordo sobre o comércio entre os dois países depois de dois dias de debates, em Londres, na Inglaterra. O consenso ainda será apresentado aos presidentes Donald Trump e Xi Jinping, que vão avaliar os termos. A negociação inclui a redução das tarifas recíprocas por 90 dias. As taxas sobre importações chinesas cairão de 145% para 30%. Já as taxas da China sobre os produtos americanos serão reduzidas de 125% para 10%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!