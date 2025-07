Resort de luxo inaugurado na Coreia do Norte começa a receber os primeiros hóspedes

Um resort de luxo inaugurado no litoral da Coreia do Norte começou a receber os primeiros hóspedes. O espaço tem parque aquático e acomodação para 20 mil pessoas. O líder Kim Jong-Un participou da cerimônia de inauguração ao lado da esposa. Desde 2024, a Coreia do Norte vem abrindo as portas ao turismo, mas a imprensa estatal não informou se estrangeiros terão acesso ao novo espaço.



