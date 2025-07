Ressarcimento de beneficiários que tiveram descontos ilegais no INSS começa no dia 24

Começa no próximo dia 24 de julho o ressarcimento de beneficiários que tiveram descontos ilegais no INSS. Para ter acesso ao dinheiro, aposentado ou pensionista deve aceitar o acordo proposto pelo órgão. Isso pode ser feito pelo aplicativo oficial, pelo telefone 135 ou presencialmente nas agências dos Correios



