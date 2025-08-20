Reunião entre Putin e Zelensky pode acontecer em Budapeste, capital da Hungria
A Hungria integra Otan, a aliança militar do ocidente liderada pelos Estados Unidos
Um funcionário da Casa Branca afirmou que Donald Trump telefonou para o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, para conversar sobre a guerra na Ucrânia. A capital Húngara, Budapeste, estaria sendo cogitada para a reunião entre Vladimir Putin, Volodimir Zelensky e Donald Trump. Orbán é aliado dos Estados Unidos, mas em relação à guerra, faz críticas ao envio de ajuda financeira e militar à Ucrânia por parte dos países da União Europeia. A Hungria integra o bloco europeu e a Otan, a aliança militar do ocidente liderada pelos Estados Unidos.
