Ricardo Nunes entrega mais de 600 escrituras para famílias de conjuntos habitacionais de SP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entregou, nesta segunda (5), mais de 600 escrituras para famílias de conjuntos habitacionais da cidade. Os moradores quitaram o financiamento de moradias populares na capital paulista, passando assim a ter a posse legal do imóvel. Ainda no evento, outros 420 termos de quitação foram entregues para os responsáveis. A expectativa, segundo Nunes, é entregar mais duas mil escrituras até o final deste ano.



