Rio de Janeiro começa a receber militares para reforçar segurança do G20

A Força Nacional inicia nesta quarta-feira (13) o reforço na segurança para o G20 no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 deste mês.95 agentes se concentrarão em rodovias importantes. Um decreto do presidente Lula autoriza a mobilização de 9.000 militares das Forças Armadas a partir de quinta-feira (14). O encontro social do G20 ocorrerá amanhã na zona portuária com representantes dos países participantes.