Rio de Janeiro confirma primeira morte por febre oropuche no estado

O Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por febre oropouche no estado. A vítima era um homem de 64 anos, que morava em Cachoeiras de Macacu (RJ). A Secretaria de Saúde registrou quase 1.500 casos da doença, de janeiro até a última quinta-feira (15). No Brasil, são mais de dez mil confirmados, segundo o Ministério da Saúde.



