Rio de Janeiro define cronograma para vacinação atualizada contra a Covid-19

A cidade do Rio definiu o cronograma dos próximos grupos que vão receber a vacina atualizada contra a Covid-19. A imunização já está disponível para idosos com mais de 80 anos. A partir de junho, será a vez de quem está acima dos 70 anos. Em julho, o público será ampliado para a partir de 60. Em agosto, começam a ser vacinadas as pessoas com comorbidades. A imunização acontece nas clínicas da família e centros municipais de saúde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!