Rio de Janeiro reforça vacinação contra sarampo após registro de casos na Baixada Fluminense

O estado do Rio de Janeiro vai receber um milhão de doses da vacina contra o sarampo. O objetivo é garantir o bloqueio da doença na população com idades entre 6 meses e 59 anos. A estratégia foi definida após dois casos serem registrados em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. A primeira etapa do plano de imunização começará no sábado (7), nas cidades prioritárias.



