Rio de Janeiro registra mais de 90 focos de incêndio nesta terça (4)

O calor e o tempo seco estão ajudando a propagar incêndios em áreas de mata. Nesta terça (4), no Rio de Janeiro, houve mais de 90 focos. Um deles atingiu uma parte da floresta da Pedra Branca, na zona oeste da cidade. As chamas se aproximaram de um condomínio residencial, mas já foram controladas. Em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, um incêndio mobiliza os bombeiros na Serra da Calçada. Confira os detalhes.



