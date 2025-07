Rio de Janeiro segue em alerta para ressaca até quinta (31)

O alerta de ressaca emitido pela Marinha para o Rio de Janeiro continua valendo até as 21h de quinta-feira (31). Na última terça-feira (29), o mar avançou e interditou duas faixas da praia do Leblon. Durante o período de risco de ressaca, a prefeitura vai manter fechadas algumas ruas adjacentes à orla e orienta até mesmo ciclistas a não transitarem pela região. A previsão é que as ondas podem chegar a até três metros e meio de altura.



