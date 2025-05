Rio Grande do Sul declara emergência por aumento de síndromes respiratórias

O aumento das doenças respiratórias fez o Rio Grande do Sul decretar emergência em saúde pública. No Brasil, o avanço principalmente da gripe continua. Quase 30 milhões de pessoas foram hospitalizadas no Sistema Único de Saúde por problemas respiratórios, sendo 69 % causados pelo vírus da gripe. A vacina é a forma mais eficaz de combater a doença. No dia D, organizado pelo Ministério da Saúde no último dia 10 de maio, a procura pelo imunizante triplicou em relação aos dias comuns.