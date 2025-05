Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm os primeiros registros de neve do ano

Cidades da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense registraram os primeiros sinais de neve do ano. A chegada de uma frente fria provocou o fenômeno em municípios como São José dos Ausentes (RS) e Bom Jardim da Serra (SC). A massa de ar frio derrubou as temperaturas, que chegaram a -1ºC. Segundo meteorologistas, o frio deve se intensificar ainda mais durante a próxima madrugada e também no sábado (31).



