Rio Grande do Sul tem 21 cidades em estado de emergência após chuvas

Após uma trégua nas chuvas, o Rio Grande do Sul ainda enfrenta os efeitos dos temporais recentes. No estado, 21 municípios decretaram situação de emergência. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba estabilizou em 2,80 metros , ainda abaixo da cota de inundação de 3,60 metros. Cerca de 6.000 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas devido às inundações. Quatro mortes foram confirmadas, e uma pessoa continua desaparecida em Candelária.



