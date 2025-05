Rio retoma vacinação com dose atualizada contra nova variante da Covid

A cidade do Rio de Janeiro iniciou a vacinação contra a Covid-19 com doses atualizadas para a variante JN-1. O primeiro grupo prioritário é composto por idosos em instituições de longa permanência e crianças entre 6 meses e 4 anos. Das mais de 20 mil doses recebidas pela Secretaria de Saúde, 13 mil são destinadas a esse público. À medida que mais doses forem enviadas pelo Ministério da Saúde, outros grupos também serão atendidos.



