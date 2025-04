Risco no feriado: casos de afogamento são registrados em São Paulo e no Distrito Federal Quatro jovens e uma família foram vítimas de afogamento no feriado prolongado.

Boletim JR 24H|Do R7 18/04/2025 - 17h45 (Atualizado em 18/04/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share