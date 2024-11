RJ: brigas antes de jogo entre Flamengo e Fluminense deixam presos e feridos

Antes do clássico entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, torcedores das duas equipes entraram em confronto nos arredores do estádio do Maracanã. Quatro pessoas foram presas e de acordo com a PM, uma réplica de pistola foi apreendida. Ao menos três pessoas ficaram feridas, e até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles. A segurança segue reforçada nos principais acessos ao estádio e na saída do jogo não foi registrada nenhuma ocorrência.