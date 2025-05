RJ: cachorro de criança autista consegue embarcar em avião rumo a Portugal

Um labrador de 3 anos que serve como cão de serviço para Alice, uma menina de 12 anos com transtorno do espectro autista, embarcou em um avião rumo a Portugal. Acompanhado por um treinador que veio do interior de São Paulo, o animal finalmente conseguiu permissão para viajar após a companhia aérea ter inicialmente proibido o embarque. No Brasil, quase dois milhões e meio de pessoas têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista, segundo o IBGE.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!