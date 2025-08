RJ: homem morre após ser atingido por linha de pipa

Um motociclista morreu na Baixada Fluminense após ser atingido no pescoço por uma linha chilena, usada em pipas e conhecida por ser altamente cortante. O pintor Jorge Luís da Silva Marciano, de 38 anos, voltava para casa com a esposa na garupa da moto quando foi atingido. Ele morreu antes da chegada do socorro. A esposa não se feriu. O uso desse tipo de linha é proibido por lei no estado do Rio de Janeiro.



