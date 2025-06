RJ: ônibus lotado tomba e deixa 33 pessoas feridas

33 pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar na zona oeste do Rio de Janeiro. O veículo tombou em um canal na altura da Cidade de Deus. O ônibus estava lotado e a maioria dos passageiros seguia para o trabalho. Dos 33 feridos, 30 foram encaminhados a hospitais da região. Ninguém ficou em estado grave e a maioria já recebeu alta. Por causa do acidente, um congestionamento se formou na linha Amarela, a via expressa mais movimentada da região.



