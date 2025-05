RJ: pedreiro suspeito de roubar casas de luxo é preso

Um pedreiro foi preso suspeito de usar a profissão para roubar casas de luxo no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ele fazia serviços de pedreiro para obter informações do local e planejar a entrada da quadrilha. Deivison Santana Conceição de Maria, de 26 anos, foi preso em uma obra em um condomínio de alto padrão na zona sul da cidade. Em dezembro de 2024, câmeras de segurança já tinham gravado ele em um roubo na mesma região. As imagens mostram quando ele rende a vítima com uma arma.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!