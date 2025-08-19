RJ: polícia mata suspeito de assassinar policial civil na Cidade de Deus

No Rio de Janeiro, um dos suspeitos envolvidos no assassinato de um policial civil, há três meses, foi morto durante uma operação na Cidade de Deus. Os agentes foram até a comunidade, na noite da última segunda-feira (18), para checar a informação de que o criminoso estava em uma casa na região. Segundo a polícia, Gabriel Gomes da Costa estava armado e morreu após reagir a abordagem. Conhecido como “Ratomen”, ele é apontado pela investigação como gerente do tráfico de drogas da comunidade. Gabriel estaria envolvido na morte do policial civil José Antônio Lourenço Júnior, de 38 anos, em maio deste ano.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!