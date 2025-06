RJ registra a maior perda de moradores do Brasil; mais de 165 mil pessoas deixaram o estado

Os dados do padrão de imigração no Brasil foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE. O estado do Rio de Janeiro registrou a maior perda de moradores. Mais de 165 mil pessoas deixaram o estado, entre 2017 e 2022, para morar em outras partes do país. É como se 91 moradores deixassem o estado todos os dias durante esse período. Essa é a primeira vez que o estado do Rio tem saldo migratório negativo. São Paulo também registrou mais saídas do que entradas de pessoas de outros estados, com perda de quase 90 mil habitantes. Na outra ponta, Santa Catarina se tornou o principal destino de migrantes, com saldo positivo de mais de 354 mil novos moradores.



