RJ registra ao menos duas mortes por balas perdidas em menos de 12 horas

Em menos de 12 horas, pelo menos duas pessoas morreram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. Fábio Oliveira Forte, de 25 anos, foi baleado quando abria a barbearia onde trabalhava. Moradores fizeram um protesto, combatido pela polícia, por conta do ocorrido. Em outro ponto da cidade, uma perseguição policial terminou com a morte de Gabriel dos Santos Vieira, de 17 anos, que estava na garupa de uma moto, a caminho de uma apresentação de dança. A Corregedoria da PM informou que apura as circunstâncias. Desde o início do ano, mais de 270 pessoas morreram por balas perdidas no Rio.



