Rodoviária de BH deve ter aumento de 20% na movimentação durante feriado da Proclamação da República

A rodoviária de Belo Horizonte (MG) apresenta intensa movimentação devido ao feriado da Proclamação da República nesta sexta (15). A previsão é de um aumento de 20% no fluxo em relação ao mesmo período do ano passado. Os destinos mais procurados incluem praias do Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul da Bahia, além do interior de Minas Gerais.