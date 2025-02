Rodoviária do Rio de Janeiro tem movimento intenso no feriado

A rodoviária do Rio de Janeiro, o segundo maior terminal da América Latina, vai ter movimentação intensa por causa do feriado. Segundo a rodoviária, mais de 66 mil embarques e desembarques estão programados nesta sexta-feira (28). Mais de 500 mil viajantes devem passar pelo local até o dia 10 de março.



