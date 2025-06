RS: 21 municípios estão em situação de emergência por conta das fortes chuvas

Pelo menos 132 municípios do Rio Grande do Sul tiveram algum tipo de dano em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado, desde a semana passada. Entre eles, Jaguari, que decretou estado de calamidade pública. 21 municípios estão em situação de emergência. A Defesa Civil confirmou a quarta morte no estado. A vítima é um homem, de 59 anos. O corpo dele foi encontrado dentro de um carro no rio Dourado, em Aratiba.



