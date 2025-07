Rússia realiza maior ataque com drones e mísseis desde o início da guerra contra a Ucrânia

A Rússia fez, nesta quarta-feira (9), o maior ataque com drones e mísseis desde o início da guerra contra a Ucrânia. Foram lançados 728 drones e 13 mísseis. O governo ucraniano disse que a maioria foi interceptada. Oito pessoas morreram na região de Donetsk. Os ataques começaram horas depois de Trump dizer que não está feliz com o presidente russo Vladimir Putin.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!