Sabesp passa a retirar menos água do sistema Cantareira a partir desta segunda (1º)

A partir desta segunda (1º), a Sabesp reduzirá a vazão de água do sistema Cantareira em São Paulo . A nova medida estabelece um limite de 27 metros cúbicos por segundo, abaixo dos 31 metros cúbicos anteriores. Essa decisão segue uma resolução das Agência Nacional de Águas e da Agência de Águas do Estado. O nível atual do reservatório é de 34,9% da capacidade total e atende 9 milhões de pessoas na região metropolitana.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!