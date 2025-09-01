Logo R7.com
Sabesp passa a retirar menos água do sistema Cantareira a partir desta segunda (1º)

A nova medida estabelece um limite de 27 metros cúbicos por segundo

Boletim JR 24H|Do R7

A partir desta segunda (1º), a Sabesp reduzirá a vazão de água do sistema Cantareira em São Paulo. A nova medida estabelece um limite de 27 metros cúbicos por segundo, abaixo dos 31 metros cúbicos anteriores. Essa decisão segue uma resolução das Agência Nacional de Águas e da Agência de Águas do Estado. O nível atual do reservatório é de 34,9% da capacidade total e atende 9 milhões de pessoas na região metropolitana.

