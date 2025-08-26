Sabesp reduz a pressão da água nas madrugadas para enfrentar os baixos níveis dos reservatórios

O governo de São Paulo anunciou que a partir da próxima quarta (27) a Sabesp reduzirá a pressão da água na região metropolitana durante 8 horas na madrugada. A expectativa é economizar cerca de 4 mil litros por segundo. Essa medida será mantida até que os reservatórios se recuperem; atualmente estão com pouco mais de 38% da capacidade, o pior nível desde 2014.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!