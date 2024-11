Saiba como contestar dinheiro esquecido em bancos e recolhido pelo Tesouro Nacional

Os titulares das contas que perderam o prazo para resgatar dinheiro no sistema de valores a receber do Banco Central podem contestar o recolhimento. Eles terão 30 dias para apresentar essa contestação. Se não for aceita, é possível recorrer ao Conselho Monetário Nacional em um prazo adicional de 10 dias. Caso não haja contestação, os recursos serão incorporados pelo governo federal para cumprir a meta fiscal.